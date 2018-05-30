Нурмагомедов сообщил дату своего следующего боя

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедовсообщил дату своего следующего боя, передает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пока конкретики нет, но, наверное, проведу бой либо 9 сентября, либо 6 октября. Ближайшие две недели будут веселыми, так как мы начинаем переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC)", - сказал чемпион UFC в легком весе.