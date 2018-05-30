Нурмагомедов сообщил дату своего следующего боя

30 мая 2018 08:03

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедовсообщил дату своего следующего боя, передает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пока конкретики нет, но, наверное, проведу бой либо 9 сентября, либо 6 октября. Ближайшие две недели будут веселыми, так как мы начинаем переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC)", - сказал чемпион UFC в легком весе.

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