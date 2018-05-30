Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко
МВД Украины опубликовало фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Национальной полиции, а также ГУНП в Киеве", - цитируются слова первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина в Twitter ведомства.
Согласно опубликованным данным, это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке. Его рост составляет 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, уточняется в сообщении. Был одет в джинсовую куртку и джинсы.
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