Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко

МВД Украины опубликовало фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

​"В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Национальной полиции, а также ГУНП в Киеве", - цитируются слова первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина в Twitter ведомства.

Согласно опубликованным данным, это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке. Его рост составляет 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, уточняется в сообщении. Был одет в джинсовую куртку и джинсы.