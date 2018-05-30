В Мексике насмерть забили журналиста
30 мая 2018 08:10 96
Журналист Эктор Гонсалес Антонио забит насмерть в мексиканском городе Сьюдад-Виктория, сообщает генеральная прокуратура штата Тамаулипас, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным ведомства, журналист медиа-группы Imagen убит прямо на улице города, ему нанесли смертельные удары. Власти начали расследование обстоятельств трагедии.
СМИ и их сотрудники все чаще становятся объектами нападений в Мексике. За 2017 год в Мексике убиты 12 журналистов, а с начала 2018 года - уже шестеро. Всего с 2010 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране погибли 76 репортеров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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