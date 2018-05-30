США анонсировали введение 25% пошлин на товары из КНР
30 мая 2018 08:41 228
США намерены ввести 25% таможенные пошлины на ряд китайских товаров, поставляемых на американский рынок. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Соединенные Штаты установят 25% тариф на импортируемые из КНР товары на сумму в $50 млрд, содержащие промышленно значимые технологии. Окончательный список покрываемого импорта будет объявлен до 15 июня 2018 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, США также введут "конкретные инвестиционные ограничения и усилят экспортный контроль" в отношении физических и юридических лиц КНР.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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