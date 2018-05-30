Британский подданный погиб в Турции, выпав из самолета
30 мая 2018 08:15 111
Подданный Великобритании скончался во вторник, выпав на взлетно-посадочную полосу в турецком аэропорту Даламан из готовящегося ко взлету лайнера. Об этом со ссылкой на представителя британского МИД сообщила в среду газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел около 03:00 по местному времени. Экипаж воздушного судна собирался снять пассажира с рейса. Стюардессы сопровождали 30-летнего мужчину к выходу, где он и выпал из салона.
Как утверждает турецкая газета Hürriyet, при падении пассажир сломал ребра. Так и не придя в сознание, он скончался в больнице.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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