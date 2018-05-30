Британский подданный погиб в Турции, выпав из самолета

30 мая 2018 08:15

Подданный Великобритании скончался во вторник, выпав на взлетно-посадочную полосу в турецком аэропорту Даламан из готовящегося ко взлету лайнера. Об этом со ссылкой на представителя британского МИД сообщила в среду газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел около 03:00 по местному времени. Экипаж воздушного судна собирался снять пассажира с рейса. Стюардессы сопровождали 30-летнего мужчину к выходу, где он и выпал из салона.

Как утверждает турецкая газета Hürriyet, при падении пассажир сломал ребра. Так и не придя в сознание, он скончался в больнице.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az