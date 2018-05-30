В Южной Корее заявили, что Сеул и Пхеньян будут решать все спорные вопросы путем диалога

Республика Корея и КНДР будут решать все спорные двусторонние вопросы путем диалога. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов официальный представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Дэ Хён, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом он прокомментировал критические замечания со стороны КНДР относительно проведения совместных американо-южнокорейских военных маневров, а также требование Пхеньяна репатриировать 12 официанток из КНДР, перебежавших на Юг в 2016 году. КНДР утверждает, что они были похищены южнокорейскими спецслужбами.

"Позиции Юга и Севера остаются неизменными - мы будем решать все вопросы путем диалога", - подчеркнул представитель минобъединения. "Согласно положениями Пханмунджомской декларации, стороны будут предпринимать усилия для быстрого решения гуманитарных вопросов", - добавил он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 26 мая провели в пограничном Пханмунджоме не объявленные заранее переговоры. До этого лидеры двух стран впервые за десятилетие встретились на двустороннем саммите 27 апреля, подписав по его итогам совместную декларацию.