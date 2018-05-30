Загадки фотографий, сделанных тургруппой Дятлова: на них нашли покойника-призрака - ВИДЕО - ФОТО

Уральский исследователь Валентин Дегтерев рассказал о загадках на фото, сделанных тургруппой Игоря Дятлова, которая погибла в 1959 гожу на Северном Урале. Как он написал в своем блоге, к мысли об этих снимках он постоянно возвращается в попытках разгадать загадку таинственного перевала, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Меня заинтересовали два фотоснимка. Один был на пленке №6 под номером 26. Пленка эта сборная. На ней разные походы. Один был коллективный в большой группе туристов, там же есть фотографии, сделанные в городе Серове. Второй поход, тот самый из которого группа уже никогда не вернулась", - написал он.

По его словам, на снимке можно увидеть очень интересные детали - лес, нарты и... тело неизвестного человека. Исследователь утверждает, что голова покойника хорошо видна на фотографии.

"Как я понимаю, это охотник-манси (или шаман). Его оставили в лесу, так как такой способ захоронения издревле практиковался в бытности этих северных народов. Возможно он был завернут в шкуру, или какую-то ткань", - сказано в посте.

По словам Дегтерева, кто-то "извлек" умершего для фотографии - однако кто это сделал, неизвестно - возможно, сами туристы. Интернет-журналист выразил мнение, что это могло не понравиться шаманам, а те в качестве мести могли решиться на убийство тургруппы.

"Кстати, после эксгумации от 12 апреля 2018 года, появились описания травм у Семена Золотарева. Так вот, все травмы носили криминальный и насильственный характер. Что полностью исключают любую причину гибели, кроме банального убийства", - поделился своим мнением он.

Дегтерев написал также, что на снимке с фотопленки № 1 под номером 12, можно увидеть на столе лежат пачки патронов для ружья, а в углу - большой нож. По его мнению, дятловцы были хорошо вооружены.

Неизвестно, прав ли Дегтерев в своем мнении. Один из пользователей Сети назвал увиденного им "покойника" едва заметным, как будто призрачным.

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