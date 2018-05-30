В Афганистане прогремел мощный взрыв, есть погибшие

Три человека погибли и еще 13 получили ранения в результате взрыва в городе Кандагар в южной части Афганистана. Об этом сообщает телеканал 1TVNews со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно телеканалу, все погибшие были мирными жителями.

Телеканал не уточняет, взяла ли какая-либо группировка ответственность за атаку.

Ранее в среду сообщалось о взрыве рядом с полицейским участком в провинции Логар, в результате которого погибли начальник участка полиции и двое других полицейских, восемь человек пострадали. По данным телеканала Tolo News, ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

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