В Париже разгоняют один из самых больших лагерей мигрантов

Силы правопорядка начали эвакуацию одного из самых крупных лагерей мигрантов в Париже. Об этом сообщило МВД Франции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Операция началась после 6.00 во французской столице.

"Подтверждая заявления министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, МВД попросило префекта региона Иль-де-Франс, префекта Парижа и префекта полиции провести этим утром эвакуацию главного парижского лагеря мигрантов в 19-м округе Парижа", - говорится в коммюнике.

Сообщается, что мигранты будут временно размещены в 20 местах временного проживания в Париже и регионе Иль-де-Франс и направлены в приемные и экзаменационные центры для установления их статуса.

В МВД отмечают, что начиная с 2015 года это уже 35-я по счёту эвакуация лагеря мигрантов в Париже.

По данным СМИ, в лагере находятся около 1700 мигрантов.

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