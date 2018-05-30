Серхио Рамос перед роковой ошибкой Кариуса ударил вратаря "Ливерпуля" локтем в голову - ВИДЕО

Дисциплинарная инстанция УЕФА не будет открывать расследование в отношении футболиста мадридского "Реала" Серхио Рамоса по одному из эпизодов финального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля", в котором капитан "сливочных" ударил локтем по голове вратаря английской команды Лориса Кариуса, сообщает АР со ссылкой на заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az.

Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" прошел 26 мая в Киеве и заврешился со счетом 3:1 в пользу испанского клуба. Эпизод с участием Рамоса и Кариуса произошел в начале второго тайма, когда счет в матче еще не был открыт: во время борьбы за мяч в штрафной "Ливерпуля" защитник "сливочных" отмахнулся от голкипера локтем.

Этот момент не попал в поле зрения арбитров встречи, и Рамос не был наказан. Через несколько минут Кариус допустил ошибку со вводом мяча в игру, которая обернулась голом нападающего "Реала" Карима Бензема в ворота "Ливерпуля".

Как отмечается в заявлении УЕФА, данный инцидент не будет рассмотрен дисциплинарной комиссией, так как не подходит под правило, которое позволяет начинать расследование в отношении серьезных нарушений, не замеченных официальными лицами матча.

На Рамоса обрушился гнев болельщиков со всего мира после инцидента, когда в борьбе с испанцем травму плеча получил нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах. Свыше 300 тысяч человек за один день подписали петицию с требованием к ФИФА и УЕФА наказать Рамоса за столкновение с Салахом, а египетский адвокат Бассем Вахба подал иск к испанскому защитнику на один миллиард евро.

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