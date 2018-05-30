Блогер съела 2,2-килограммовый стейк за 18 минут - ВИДЕО

Британский блогер Кейт Овенс (Kate Ovens) записала на камеру процесс поедания огромного говяжьего стейка весом 2,2 килограмма. Ролик опубликован на ее YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

24-летняя Овенс справилась с гигантским куском мяса всего за 18 минут. По ее словам, это был самый большой стейк, который она когда-либо видела. "Он был буквально такого же размера, как и мое лицо", - прокомментировала девушка.

Поначалу Овенс была уверена, что не справится с поставленной задачей. Однако все сомнения развеялись, когда она откусила первый кусок. Перед этим блогер даже попросила множество разных соусов, чтобы разнообразить вкус мяса. Тем не менее вкус говядины был "настолько изящным", что соусы вообще не понадобились.

После успешного выполнения своеобразного челленджа девушка расстроилась, что все закончилось. Она пообещала когда-нибудь повторить мясной эксперимент.

Кейт Овенс прославилась в сети благодаря поеданию огромных порций еды за один присест. Например, ей уже удалось вместить в себя 2,5-килограммовый бурито, два килограмма лошадиного корма и бургер с одиннадцатью котлетами.

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