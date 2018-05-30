Тяжелое ДТП в Индии: есть погибшие, множество раненых
Семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в индийском штате Телингана на юге страны. Об этом пишет в среду газета Times of India со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел рано утром на трассе Каримнагар - Варангал. Грузовик, двигавшийся по противоположной стороне дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились государственные служащие. В результате лобового столкновения семь человек погибли на месте.
Еще пятнадцать человек, включая водителя грузовика, были доставлены в больницы. Состояние четырех из них врачи оценивают как критическое.
Причины ДТП пока остаются неизвестны. Полиция ведет расследование случившегося.
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