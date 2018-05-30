В Афганистане прогремел третий взрыв за день

30 мая 2018 12:43

Взрыв прогремел рядом со зданием МВД Афганистана в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TVNews, передает Day.Az.

Согласно телеканалу, после взрыва последовала стрельба.

Подробности инцидента пока не уточняются.

Ранее в Афганистане произошли два взрыва в восточной и южной части страны, в результате погибли 6 человек, 21 получил ранения.

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