Европу и Америку охватили невиданные природные катаклизмы - ВИДЕО

Снег, град, ветер, вода, молнии. Кажется, все свои приёмы проверяет сейчас природа на Европе. На Германию обрушились грозы и тропические ливни, есть погибшие, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.



Между тем всё глубже на территорию Штатов вторгается ураган "Альберто".



Ураган "Альберто" к побережью США подошел со стороны Кубы. До этого несколько дней стихия разрушала остров Свободы. Тропические ливни затопили всю центральную часть страны. Из пострадавших районов эвакуировали более пяти тысяч человек.



Флорида, Мэриленд, Северная Каролина. Сегодня во власти урагана Альберто остаются несколько штатов и миллионы людей. Без света остались десятки тысяч домов, прервано транспортное сообщение.



Есть и первые жертвы. Американские журналисты Майк Маккормик и Аарон Смельцер делали репортаж о последствиях урагана. На их внедорожник рухнуло дерево. Шансов выжить не было. Еще об одном мужчине, пропавшем во время наводнения, до сих пор ничего не известно.



"Мы продолжаем искать пропавшего. Мы не делаем никаких предположений. Прикладываем все усилия, чтобы найти человека", - сообщил Глава Управления пожарной охраны округа Говард Джон Батлер.



Прогнозы метеорологической службы США пугают. Стихия только набирает силу. Ураган Альберто уверенно продвигается вглубь страны.



Большая вода накрыла и Германию. Тропические ливни затопили десятки городов на западе и в центре. Ужасы минувшей ночи многие не забудут уже никогда. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья, обрывал провода. Во время грозы погибли две женщины.



"Я живу здесь почти 20 лет, но такого точно не припомню повсюду грязь и вода. От половины квартиры вообще ничего не осталось".



Снег в конце мая и вовсе что-то не вероятное. В немецком городе Гельзенкирхен прошел мощнейший снегопад. На улицах выросли сугробы. А потом ещё и посыпался град.



Подсчитывать последствия удара стихии пока рано. По прогнозам специалистов, мощные ливни и грозы уже сегодня могут с новой силой обрушиться на Германию,передает 5-tv.ru.

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