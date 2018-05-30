Посол Турции может вернуться в США

Посол Турции в Соединенных Штатах Америки Сердар Кылыч может вернуться в США в течение этой недели, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава МИД отметил, что Турция не отозвала своего посла из США, а лишь вызвала его для консультаций.

Отметим, что 14 мая Турция отозвала для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве из-за действий Израиля в секторе Газа, в результате которых погибли более 150 палестинцев и были ранены 2,7 тысячи человек.

Отметим, что ранее, в знак протеста против насилия в отношении палестинцев, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал мусульманские страны пересмотреть отношения с Израилем.

Йылдырым также отметил, что Турция резко осуждает действия Израиля направленные против палестинцев.

МИД Турции также призвала посла и генконсула Израиля покинуть Турцию, после чего израильские дипломаты покинули Турцию. Сразу после этих событий,18 мая Организация исламского сотрудничества (ОИС) провела экстренное совещание по ситуации в Палестине.

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