Аргентина разгромила Гаити, Месси оформил хет-трик - ВИДЕО
30 мая 2018 13:07 43
Встреча состоялась в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
Хет-трик в этом матче оформил нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Он открыл счет с пенальти на 17-й минуте, затем, на 58-й минуте, уверенно сыграл на добивании, а на 66-й в упор расстрелял ворота противника после передачи с левого края штрафной.
Еще один мяч в свой актив записал Серхио Агуэро, которому ассистировал Месси.
Товарищеский матч
Аргентина - Гаити - 4:0 (1:0)
Голы: Месси, 17 (с пенальти) - 1:0; Месси, 58 - 2:0; Месси, 66 - 3:0; Агуэро, 68 - 4:0.
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