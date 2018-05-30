Аргентина разгромила Гаити, Месси оформил хет-трик - ВИДЕО

Встреча состоялась в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

Хет-трик в этом матче оформил нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Он открыл счет с пенальти на 17-й минуте, затем, на 58-й минуте, уверенно сыграл на добивании, а на 66-й в упор расстрелял ворота противника после передачи с левого края штрафной.

Еще один мяч в свой актив записал Серхио Агуэро, которому ассистировал Месси.

Товарищеский матч

Аргентина - Гаити - 4:0 (1:0)

Голы: Месси, 17 (с пенальти) - 1:0; Месси, 58 - 2:0; Месси, 66 - 3:0; Агуэро, 68 - 4:0.

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