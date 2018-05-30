Голландское ателье выпустило спортивный универсал Tesla Model S - ВИДЕО

30 мая 2018 14:10

Компания RemetzCar преобразовала популярный седан. Имя заказчика нестандартного авто не раскрывается, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Чтобы изменить кузов электромобиля, разработчикам пришлось делать новые алюминиевые панели, менять крышу и перерабатывать заднюю стойку. Что касается интерьера, то салон машины обзавелся фирменными элементами RemetzCar и был отделан в тон кузову.

Дизайнерами электромобиля, полное название которого - Tesla Model S Shooting Brake, являются сотрудники лондонской компании Niels van Roji Design. О технических характеристиках эксклюзива не сообщается.

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Нажмите на видео для просмотра:
Tesla Model S стал универсалом

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