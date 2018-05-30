Около Тегерана разбился учебный военный самолет

Учебный легкомоторный самолет военно-воздушных сил ИРИ во вторник вечером разбился в окрестностях иранской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии страны, передает Day.Az.

Самолет, летевший из Исфахана в Тегеран, разбился неподалеку от столичного международного аэропорта имама Хомейни, в результате погибли два человека - члены экипажа самолета. Отмечается, что самолет упал в нежилой местности.

Крушение произошло из-за технической неполадки.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook