Около Тегерана разбился учебный военный самолет

30 мая 2018 14:23

Учебный легкомоторный самолет военно-воздушных сил ИРИ во вторник вечером разбился в окрестностях иранской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии страны, передает Day.Az.

Самолет, летевший из Исфахана в Тегеран, разбился неподалеку от столичного международного аэропорта имама Хомейни, в результате погибли два человека - члены экипажа самолета. Отмечается, что самолет упал в нежилой местности.

Крушение произошло из-за технической неполадки.

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