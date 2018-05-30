Китаец нарушил закон ради возлюбленной, подарив гигантский букет из денег

В Китае мужчина подарил возлюбленной гигантский букет из банкнот, и теперь ему грозят проблемы с законом. Об этом сообщил информационный портал Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Житель города Чунцин вручил своей девушке букет, сделанный из банкнот общей суммой в 334 тысячи юаней (около 52 тысяч долларов) на ее день рождения. Один из гостей праздничной вечеринки отметил, что цветы в технике оригами из юаней семеро флористов делали больше десяти часов. "Он действительно любит свою девушку, а у его семьи полно денег", - добавил он.

Однако сотрудник Народного банка Китая не оценил романтичный жест соотечественника и отметил, что влюбленного могут отправить под суд за намеренную порчу национальной валюты. "Это запрещено, потому что люди должны ценить юань. Существуют много способов выразить любовь, но никто не должен нарушать закон", - пояснил он.

Повредили ли банкноты во время изготовления букета, не уточняется.

В конце мая 2017 года сообщалось о том, что в Австралии вошли в моду букеты из пончиков. Красиво оформленные десять пышек можно приобрести за 78 австралийских долларов (около $60).

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