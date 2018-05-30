Водитель внедорожника чудом выжил, оказавшись под 25-и тонным грузовиком - ВИДЕО
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент автокатастрофы, произошедшей на трассе в Бангкоке, 28 мая, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Водитель автомобиля марки Toyota Fortuner попал в крайне неприятную ситуацию, когда на повороте тяжёлая фура завалилась на его легковушку. 30-летний житель Бангкока по имени Воравут несколько часов провёл в салоне расплющенного автомобиля, пока спасатели, при помощи подъёмного крана не освободили молодого человека.
Водитель грузовика, рассказал полиции, что он резко затормозил, чтобы избежать столкновения с мотоциклом, после чего потерял контроль над тяжёлой фурой. Виновника ДТП оштрафовали на 6000 батов (12 тыс.руб.) и лишили водительских прав на полгода.
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