В Армении сыну депутата в драке проломили голову тарелкой
30 мая 2018 15:15 358
Житель Армавирской области Армении, 36-летний Артак Геворкян минувшим вечером был доставлен в центральный отдел полиции после драки в одном из ереванских ресторанов. Об инциденте рассказывает сайт криминальной хроники Shamshyan.com, передает Day.Az.
Конфликт возник между Геворкяном и Т.М. - официантом заведения (27 лет). Ссора перешла в драку - официант разбил о голову Геворкяна тарелку, а тот надавал тумаков сотруднику заведения. Нагрянувшая полиция, тем не менее, повязала именно Артака Геворкяна.
По данным источника, Геворкян - сын депутата парламента Армении от бывшей правящей Республиканской партии Армении Наапета Геворкяна. Парламентарий известен под прозвищем Наво Октемберянский, а его отпрыск был ранее судим.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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