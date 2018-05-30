В Армении сыну депутата в драке проломили голову тарелкой

Житель Армавирской области Армении, 36-летний Артак Геворкян минувшим вечером был доставлен в центральный отдел полиции после драки в одном из ереванских ресторанов. Об инциденте рассказывает сайт криминальной хроники Shamshyan.com, передает Day.Az.

Конфликт возник между Геворкяном и Т.М. - официантом заведения (27 лет). Ссора перешла в драку - официант разбил о голову Геворкяна тарелку, а тот надавал тумаков сотруднику заведения. Нагрянувшая полиция, тем не менее, повязала именно Артака Геворкяна.

По данным источника, Геворкян - сын депутата парламента Армении от бывшей правящей Республиканской партии Армении Наапета Геворкяна. Парламентарий известен под прозвищем Наво Октемберянский, а его отпрыск был ранее судим.