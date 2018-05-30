Турция пригрозила закрыть для США авиабазу Инджирлик

Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик из-за недружественной политики Вашингтона, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: "Закройте базы Инджирлик, Кюреджик". У нас в руках есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.

Он отметил, что Турция рассчитывает на решение проблемы Манбиджа с помощью дорожной карты, согласованной с Соединенными Штатами.

"Но если надежда иссякнет, то Турция сможет показать свою силу. Мы независимая страна и будем принимать те или иные шаги по своему усмотрению", - добавил министр.