В десятку самых дорогих брендов впервые вошли две китайские компании

Китайские Tencent и Alibaba впервые вместе вошли в первую десятку рейтинга самых дорогих брендов по версии WPP. Они растут быстрее американских компаний, которые занимают первые строчки. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.



Одно из крупнейших рекламных PR-агентств WPP в 19-й раз подготовило рейтинг ​BrandZ Top 100 (.pdf), в котором представлены самые дорогие бренды.



Восемь компаний из первой десятки рейтинга - это технологические бренды. В рейтинге лидируют Google (бренд оценивается в $302,1 млрд, рост на 23%) и Apple ($300,6 млрд, 28%). Третье место занял Amazon (207,6 млрд, 49%), обогнав Microsoft ($200,987 млрд, 40%).



Вплотную к американским компаниям подбирается китайская Tencent, занявшая пятую строчку. Стоимость бренда одной из крупнейших китайских интернет-компаний оценивается в $178,990 млрд (рост на 65%). КНР представлена в рейтинге и другим брендом - Alibaba, который стоит $113,401 млрд (рост на 92%).



Tencent опередила в рейтинге Facebook ($162,106 млрд), Visa ($145,611 млрд) и McDonald's ($126,044 млрд).



BrandZ Top 100 не является рейтингом самых дорогих компаний по рыночной стоимости, в котором лидировала бы Apple, стоимость которой приближается к $1 трлн. В пресс-релизе составляющего этот рейтинг инвестиционного подразделения ​WPP ​Kantar Millward Brown говорится, что BrandZ Top 100 "учитывает мнение людей о брендах, которые они покупают". "Для того чтобы определить, сколько в долларах бренд внес в стоимость самой корпорации, BrandZ сочетает измерения капитала бренда на основе интервью с более чем 3 млн потребителей с тщательным анализом финансовых показателей компании", - утверждается в пресс-релизе.