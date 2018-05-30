Мощный торнадо в Канзасе унес домашних животных - ВИДЕО

30 мая 2018 15:39

Охотник за ураганами Рид Тиммер снял видео, на котором в эпицентре торнадо можно разглядеть коров, пишет Daily Star. Животных крутит в воздушном потоке, как в миксере, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На записи можно услышать крики Тиммера: "Коровы! В воздухе коровы!".

Однако долго снимать стихию не пришлось. Автор видео все же решил "убраться подальше" от смерча. В своем Twitter он написал, что видел летающих коров только в мультфильмах.

За выходные ролик посмотрели более 90 тысяч человек.

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Нажмите на видео для просмотра:
Мощный торнадо в Канзасе унес домашних животных

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