ЕС выделил Украине один миллиард евро

Брюссель одобрил Украине очередной кредит в размере одного миллиарда евро, хотя необходимые для этого условия, в частности, подвижки в борьбе с коррупцией, не выполнены, пишет онлайн-издание "Телеполис" (Telepolis) (30.05). Шансов на то, что Украина решит проблему коррупции, мало, в стране царит политическая нестабильность, которая вряд ли может свидетельствовать о том, что страна заслуживает доверия, и, следовательно, инвестиций в размере одного миллиарда евро. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ИноСми.

Евросоюз рассчитывает с помощью кредита покрыть финансовые потребности Украины на протяжении 2,5 лет, и способствовать тем самым стабилизации экономики и проведению структурных реформ. Однако в Европе мало кто будет в это верить, тем более что Брюссель сам отмечает, что на 2018 и 2019 год Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует финансовый дефицит в размере 4,5 миллиарда долларов.