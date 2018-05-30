Талибы захватили один из уездов Афганистана

Уезд Дашти-Кала северной афганской провинции Тахар перешел под контроль радикального движения "Талибан". Об этом в среду сообщил телеканал Ariana со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По поступающей информации, в результате совершенной талибами атаки погибли пятеро военнослужащих, еще четверо получили ранения. Кроме того, 10 силовиков попали в плен к боевикам. Отмечается, что радикалы подожгли несколько правительственных зданий уезда.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере республики - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность террористической группировке "Исламское государство".

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