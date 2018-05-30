В NASA показали, что остается от камеры после запуска ракеты - ВИДЕО - ФОТО

Фотограф Билл Инголлс, сотрудничающий с NASA уже на протяжении 30 лет, опубликовал снимки, показывающие, что происходит с видеокамерой, снимающей запуск ракеты непосредственно со стартовой площадки, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Фотография была сделана случайно во время запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

"У меня было шесть удаленных камер: две вне периметра безопасности стартовой площадки и четыре внутри него", - рассказал фотожурналист.

"Пламя достигло одной из камер за пределами периметра", - с сожалением добавил он.

При этом камеры, которые во время старта Falcon 9 стояли на периметре ближе к месту пуска, чем сгоревшая, уцелели.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

