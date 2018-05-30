В Таджикистане пройдет международная конференция «Вода для устойчивого развития»

По инициативе Правительства Республики Таджикистан и в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими партнерами 20-22 июня 2018 года в городе Душанбе проводится Международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития", 2018-2028, нацеленная на продвижение действий и политического диалога по воде в целях устойчивого развития.

Об этом сказали Trend в посольстве Таджикистана в Баку, передает Day.Az.

Ожидается, что на мероприятии примут участие более 1000 гостей из 100 стран мира, в том числе Главы государств/правительств, руководители и высокопоставленные представители внешнеполитических и других профильных министерств. В работе конференции также примут участие руководители и представители международных и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, ШОС, СНГ, МФСА и др., международных финансовых институтов и партнёров по развитию, бассейновых речных организаций, гражданского сообщества и научно-исследовательских институтов.

Основными задачами Конференции являются повышение осведомленности о своевременном и эффективном осуществлении ЦУР6 и других связанных с водой ЦУР, а также обсуждение дальнейших шагов по реализации Международного десятилетия действий, 2018-2028 годы на глобальном, региональном и страновом уровнях. Конференция призвана также продолжить и расширить рамки обсуждений Мероприятия высокого уровня по запуску Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития", 2018-2028 годы, проведённого Президентом 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 марта 2018 года в Нью-Йорке.

Она также предоставит своевременную и важную площадку для выработки конкретных рекомендаций по активизации и укреплению усилий в достижении целей и задач устойчивого развития в области водных ресурсов в преддверии очередного заседания Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию, в ходе которой будет рассмотрена Шестая Цель устойчивого развития.

Кроме того, Конференция также позволит обсудить вопросы, связанные со средствами осуществления, включая мониторинг, финансирование, развитие потенциала, инновации, технологии, знания, передовые методы, а также поощрением информационно-пропагандистской деятельности, созданием сетей и партнерских отношений для действий.

Конференция будет способствовать углубленному пониманию Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" 2018-2028, продвижению интегрированного управления водными ресурсами, а также активизации деятельности в поддержку осуществления ЦУР 6 и других связанных с водой ЦУР. В частности, Конференция нацелена на:

мобилизацию усилий правительств, учреждений ООН, международных и неправительственных организаций, а также других заинтересованных сторон по осуществлению Плана действий Международного Десятилетия для достижения согласованных на международном уровне целей в области водных ресурсов, в том числе целей, изложенных в Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года;

повышение внимания к ЦУР6 и другим связанным с водой ЦУР и задачам на всех уровнях;

укрепление сотрудничества и партнерства на всех уровнях для достижения ЦУР 6 и других связанных с водой ЦУР;

лучше понять, как вода способствует достижению устойчивости и как отсутствие устойчивости влияет на водные ресурсы;

предоставить рекомендации относительно дальнейших действий по осуществлению Десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" и, в частности, целей устойчивого развития, связанных с водой;

обсудить роль Душанбинских конференций по осуществлению Десятилетия действий "Вода для устойчивого развития"; содействовать созданию основы для регулярного мониторинга и оценки осуществления Десятилетия действий Вода для устойчивого развития.

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