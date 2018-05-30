Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов - ВИДЕО

Компания Virgin Galactic провела успешное испытание суборбитального корабля SpaceShipTwo Unity, который предназначен для туристических полетов в космос, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На сайте американской компании сказано, что тестовый полет был проведен в штате Калифорния над пустыней Мохаве.

Пилоты провели проверку систем управления и эффективность модификаций, которые в последние месяцы были внесены в конструкцию. Данный полет стал 11-м испытанием для корабля модели Unity, представленного в 2017 году. Его двигатели в этот раз не запускались. Unity отделился от самолета-носителя и спланировал на землю.

Virgin Galactic заявила, что готовит корабль к испытаниям с включенным двигателем, испытывая различные покрытия для защиты от больших температур.

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