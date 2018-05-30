Ужасное ДТП в Нигерии, более 20 погибших

По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса на юго-западе Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Post Nigeria, передает Day.Az.

По данным издания, инцидент произошел в штате Ондо на юго-западе страны. Автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом из-за опасного дорожного маневра.

Представитель департамента полиции Ондо Феми Джозеф подтвердил факт инцидента. По его словам количество жертв будет расти.

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