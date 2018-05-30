Убийство журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой

Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого стало известно накануне, жив,передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в подготовке убийства.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на пресс-конференции, что убийство журналиста Аркадия Бабченко было инсценировкой для реализации спецоперации. Сам Бабченко появился перед журналистами на брифинге в СБУ.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook