Убийство журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой
30 мая 2018 18:33 1 221
Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого стало известно накануне, жив,передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в подготовке убийства.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на пресс-конференции, что убийство журналиста Аркадия Бабченко было инсценировкой для реализации спецоперации. Сам Бабченко появился перед журналистами на брифинге в СБУ.
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