США ввели санкции против шести граждан Ирана и трех иранских организаций

Минфин США включил в санкционный список шесть граждан Ирана и три иранские организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В число юридических лиц, на которые были наложены санкции, попали тюрьма "Эвин" в Тегеране, компания Hanista Programing Group и консервативная религиозная организация "Ансар-э Хезболлах".

Санкции введены также в отношении Абдулали Али Асгари (Abdulali Ali-Asgari), Хосейна Альхарама (Hossein Allhkaram), Абдулхассана Фироузабади (Abdolhassan Firouzabadi), Абдольсамада Хорамабади (Abdolsamad Khoramabadi), Абдольхамида Монтасамы (Abdolhamid Monthasama) и Хамида Остада (Hamid Ostad).

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.