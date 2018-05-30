Основные события мая 2018 года в Турции

Завершающийся месяц май в Турции можно было бы отнести к одному из наиболее спокойных периодов, если бы в мае не произошел очередной дипломатический кризис с США и Израилем. Наряду с этим в мае в Турции произошло множество важных политических и экономических событий.

Какие же важные события произошли в мае 2018 года в Турции?

Эрдоган пригласил корейских инвесторов принять участие в строительстве судоходного канала в Стамбуле

В начале мая во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Республику Корея глава государства пригласил южнокорейских инвесторов принять участие в строительстве судоходного канала в Стамбуле. По словам Эрдогана, участие корейских инвесторов в строительстве судоходного канала послужит интересам двух стран. Позже Эрдоган отметил, что судоходный канал в Стамбуле является стратегически важным проектом.

Кандидатура Эрдогана официально выдвинута на пост президента на выборах

Правящая Партия справедливости и развития Турции (ПСР) официально выдвинула кандидатуру действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента на выборах, которые состоятся 24 июня. Кандидатура Эрдогана на пост президента поддерживается также и оппозиционной Партией национального движения (MHP). 24 июня одновременно с президентскими выборами в Турции состоятся и парламентские выборы. На пост президента Турции претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мераль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) - Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) - Догу Перинчек, от Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ.

Турция и Китай планируют перейти к национальной валюте во взаимной торговле

Президент Турции Эрдоган заявил о том, что Турция может перейти к использованию национальной валюты в торговле с Китаем. Эрдоган отметил, что, в настоящее время Турция и Китай ведут переговоры, нацеленные на переход к национальной валюте во взаиморасчетах. "Переход на национальную валюту в совместной торговле с Китаем в интересах Анкары и Пекина", - сказал Эрдоган. Согласно статистике Института статистики Турции (TUİK) в марте 2018 года совокупный объем турецкого экспорта составил 15,587 миллиарда долларов США, обеспечив рост на 7,7 процента по сравнению с мартом 2017 года. В марте текущего года импорт в Турцию достиг 21,442 миллиарда долларов, увеличившись на 12,7 процента по сравнению с мартом минувшего года. В марте 2018 года импорт Турции из Китая составил 2,1 миллиарда долларов.

Палестина - причина разрыва отношений Турции и Израиля

Во время акций протеста проходящих в секторе Газа на фоне празднования 70-й годовщины образования Израиля, и приуроченного к этой дате переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, израильские солдаты накануне открыли огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 150 палестинцев, свыше 2,7 тысячи получили ранения. В знак протеста премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал мусульманские страны пересмотреть отношения с Израилем.

Йылдырым также отметил, что Турция резко осуждает действия Израиля, направленные против палестинцев. МИД Турции также призвал посла и генконсула Израиля покинуть Турцию, после чего посол и генконсул Израиля покинули Турцию. После чего 18 мая Организация исламского сотрудничества (ОИС) провела экстренное совещание в Палестине.

Попытка покушения на Эрдогана в ходе его визита на Балканы

В середине мая турецкие СМИ сообщили, что разведывательные службы Турции получили сообщения о том, что в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Балканы в отношении него может быть предпринята попытка покушения. Об этом также предупредили Турцию разведслужбы западных стран. "Группа людей-выходцев из Турции готовит покушение на Эрдогана в ходе его визита на Балканы в предстоящий период", - заявили западные разведслужбы. Органы безопасности, получившие схожую информацию из разных источников, приступили к расследованию в связи с этим.

Турция рассчитывает на многомиллиардные инвестиции из Азербайджана

В эксклюзивном интервью Trend министр экономики Турции Нихат Зейбекчи отметил, что Анкара рассчитывает, что азербайджанские предприятия инвестируют в турецкую экономику 23,6 миллиарда турецких лир. Как отметил министр, предположительно, эти средства будут направлены в 42 зоны поощрения инвестиций. В период с 2002-го по февраль 2018 года, продолжил Зейбекчи, азербайджанские компании инвестировали в экономику Турции около шести миллиардов долларов. По этому показателю азербайджанские инвесторы находятся на 12-м месте.

"Значимая часть этих инвестиций пришлась на энергетический сектор и переработку нефти. Кроме того, в последнее время азербайджанских инвесторов привлекает сектор недвижимости", - добавил министр, выразив надежду, что со временем азербайджанские инвестиции в Турцию будут более диверсифицированными.

Анкара добилась скидки на российский газ

Президент Эрдоган заявил, что Россия вернет Турции один миллиард долларов в качестве разницы в оплате за поставленный газ. Эрдоган также напомнил, что в 2015 году Турция обратилась к России с предложением о скидке на поставляемый газ. После того, как Москва отказалась предоставить скидку, Анкара обратилась в Международный арбитраж. В итоге стороны достигли соглашения о скидке в 10,25 процента.

"По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25 процентов на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно 1 млрд долларов, будет возвращена Турции", - сказал Эрдоган.

Турция намерена отправить астронавтов в космос

Одной из целей Турции является отправка астронавтов в космос, и к реализации этой задачи планируется приступить, после того как в стране будет создано национальное космическое агентство. В настоящее время в Турции ведутся работы по созданию национального космического агентства.

На формирование Национального космического агентства в Турции, создание которого запланировано к 2023 году, будет предоставлено 6 миллиардов долларов США.

Проект создания национального космического агентства в Турции является вторым крупнейшим начинанием в Турции после строительства судоходного канала в Стамбуле. Территория Национального космического агентства составит 500 гектаров, при этом 100 гектаров планируется отвести под строительство специального центра по развитию космических технологий. Агентство создается в целях обеспечения национальных интересов Турции. Штаб-квартира агентства будет расположена в Анкаре.

Эрдоган заявил о реализации 140 мегапроектов, которые будут осуществлены в Турции

Президент Эрдоган заявил, что в случае его победы на президентских выборах, которые состоятся 24 июня текущего года, в Турции будут реализованы 140 мегапроектов. Одним из них является строительство нового городка около третьего аэропорта в Стамбуле. Эрдоган отметил, что также планируется строительство нового городка вдоль судоходного канала в Стамбуле.

Турция приступит к производству истребителей пятого поколения, а также будет импортировать в Пакистан военные вертолеты

Турция приступит к производству истребителей пятого поколения - TF-X в 2023 году. С началом производства истребителей TF-X Турция частично откажется от самолетов F-4 и F-16. Также в конце мая Пакистан подписал контракт с Турцией о закупке 30 боевых вертолетов ATAK турецкого производства. Переговоры с Пакистаном о продаже вертолетов ATAK велись с 2017 года.

В третьем аэропорту в Стамбуле состоялся первый контрольный полет

29 мая под контролем Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMİ) в третьем аэропорту в Стамбуле состоялся первый контрольный полет. Работы по тестированию первого полета в третьем аэропорту были проведены успешно.

Строительство третьего аэропорта в Стамбуле завершено более чем на 88 процентов. Третий аэропорт строится в районе озера Теркос в северной части Стамбула.

В настоящее время из Турции осуществляются полеты по 282 направлениям. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350.

Согласно проекту, протяженность строящейся первой взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составит 3,7 километра, ширина - 60 метров.

США и Турция устраняют разногласия

Глава турецкого МИД Мевлют Чавшоглу в конце мая завил о том, что США и Турция достигли договоренности относительно вопроса сирийского Манбиджа: ранее этот вопрос являлся проблемой в отношениях двух стран. Чавушоглу отметил, что в рамках встречи с госсекретарем США Майком Помпео будут обнародованы детали дорожной карты, касающейся вывода сил террористов PYD и YPG из сирийского города Манбидж. Глава МИД Турции также отметил, что встреча с госсекретарем США состоится 4 июня текущего года.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend