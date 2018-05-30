Лавров и Помпео обсудили отношения между Россией и США

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

"Проведен обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта в Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - говорится в сообщении.

Лавров и Помпео согласились, что имеющиеся разногласия у США и России необходимо преодолевать через профессиональный диалог.