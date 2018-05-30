Принц Гарри и Меган Маркл возвращают подарки на сумму 8 млн долларов

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл возвращают свадебные подарки на сумму в 7 миллионов фунтов стерлингов (8 миллионов долларов), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как передает ТАСС, об этом сообщил британский таблоид Daily Express со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Это сделано для того, чтобы помешать отправителям, которые буквально наводнили дворец коробками от компаний и знаменитостей использовать герцога и герцогиню Сассекских в рекламных целях.

Например, компания Bags of Love, которая по заказу делает именные купальники, отправила свои молодоженам с пожеланием использовать их в медовый месяц.

Но одно из основных правил Кенсингтонского дворца заключается в том, что члены королевской семьи вправе отклонять подарки, сделанные им незнакомыми частными лицами, проживающими в Великобритании, если есть опасения относительно приличий или мотивов дарителей.

Перед своей свадьбой Гарри и Меган попросили всех желающих потратить приготовленные на подарки деньги не на свадебные подарки, а на взносы в семь благотворительных компаний, которые новобрачные выбрали для данной акции.

О сумме пожертвований не сообщается. Британские газетчики напомнили о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о том, что его страна жертвует 29 тысяч фунтов (50 тысяч канадских долларов) молодежной благотворительной организацию Jumpstart.

В свою очередь премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн проинформировала мировую общественность, что ее земляки перечислят 2,5 тысяч фунтов стерлингов благотворительной организации, которая поддерживает детей и семьи заключенных.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл поведал о том, что деньги перечислены в фонд Invictus Games - международных соревнований бывших и действующих военнослужащих, ставших инвалидами. Они проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.

Церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, ставших герцогом и герцогиней Сассекскими, прошла 19 мая, в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.