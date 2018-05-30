Эмиссар КНДР прибыл в Нью-Йорк

Заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль прибыл в Нью-Йорк для подготовки саммита США и КНДР. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в среду агентство Yonhap.

По его данным, Ким Ён Чхоль прибыл в международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Он готовится провести переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, во время которых стороны обговорят детали планируемой встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Агентство указывает, что Ким Ён Чхоль станет самым высокопоставленным представителем КНДР, посетившим США, с 2000 года.

Встречу Трампа и Ким Чен Ына изначально планировалось организовать 12 июня в Сингапуре. 24 мая президент США направил лидеру КНДР послание, в котором проинформировал его, что переговоры не могут состояться из-за "враждебных заявлений" Пхеньяна.

Однако уже на следующий день Трамп заявил, что США по-прежнему ориентируются на проведение первого в истории саммита США - КНДР 12 июня в Сингапуре.