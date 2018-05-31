Лавров предложил КНДР определить, какие гарантии США считать достаточными
КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США считать достаточными для достижения договоренностей, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отметил министр, Россия не считает вправе вмешиваться в переговорный процесс между США и КНДР, но готова выступать за конкретные договоренности по корейскому урегулированию, которые будут отвечать интересам всех сторон.
"Я уверен, что северокорейская сторона знает историю последних лет и будет определять свою позицию с учетом всех факторов. Я не считаю корректным интересоваться конкретными размышлениями, конкретными формулировками их позиции, с которой КНДР выходит на переговоры с США. Сейчас идут подготовительные консультации экспертов, и мы не считаем себя вправе каким-либо образом вмешиваться в этот
"Но когда эти договоренности будут подлежать какому-то рассмотрению международного сообщества, возможно, придется Совету безопасности поддерживать те или иные начинания, конечно, мы будем готовы выступать за те конкретные договоренности, которые будут отвечать интересам всех вовлеченных сторон, в том числе КНДР", - добавил министр.Лавров отметил, что Москва приветствует контакты между США и КНДР, а также между Пхеньяном и Сеулом, и призвал все стороны корейского урегулирования не допустить срыва переговоров.
В то же время глава МИД призвал не подгонять переговорный процесс. "Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и Соединенными Штатами, и избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что мы видим, насколько многокомпонентная эта проблема", - сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что потребуется много "времени и детальнейшего согласования всех компонентов пакета, который позволит обеспечить не только денуклеаризацию всего Корейского полуострова, но и надежно обеспечить устойчивый мир и стабильность на всей Северо-Восточной Азии".
Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры на высшем уровне в Сингапуре 12 июня, однако на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что не считает нужным встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" заявлений со стороны Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что не исключает подобной возможности в будущем.
Представители МИД КНДР, со своей стороны, подтвердили, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести встречу, которая необходима для разрядки сложных отношений. После этого стороны вновь сели за стол переговоров. В субботу Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на саммит в Сингапуре.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!