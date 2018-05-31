Посол ЕС в США: построить международную коалицию по Ирану будет сложно

Выход Вашингтона из сделки с Ираном по ядерной программе затруднит создание международной коалиции для решения других неядерных вопросов, к чему призывают США, заявил РИА Новости посол ЕС в США Дэвид О'Салливан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Одно из главных сожалений европейской стороны - мы опасаемся, что решение США (выйти из сделки с Ираном - ред.) еще больше затруднит продвижение по другим вопросам", - сообщил собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

"Непосредственным последствием решения США, вероятно, будет то, что построить международную коалицию вокруг других вопросов станет сложнее", - подчеркнул высокопоставленный европейский дипломат.

В свою очередь бывшая глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, выступая на конференции в вашингтонском центре имени Вудро Вильсона, отметила, что не понимает, почему США уничтожают то, что работает. Она задалась вопросом, почему нельзя было отложить в сторону ядерное соглашение и начать продвигаться по другим вопросам, которые волнуют международное сообщество в отношении Ирана. "Я, откровенно говоря, не понимаю такую логику", - сказала Эштон.

Глава МИД Ирана направил письмо по СВПД своим коллегам из других стран

Госсекретарь США Майк Помпео 21 мая выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране. Помимо требований по ядерному нераспространению, США намерены добиваться от Ирана изменения всей политики в регионе, подтвердил Помпео.

Пока же требования не выполнены, США будут продолжать сдерживать Иран, в том числе и военными методами, пообещал Помпео. По словам госсекретаря, США займутся поиском партнеров для реализации своей стратегии.

Европейские партнеры, однако, сомневаются в успешности такой стратегии.