Взрыв в Ливане: есть жертвы

На востоке Ливии в городе Дерна при взрыве мин погибли восемь мирных жителей. Взрывные устройства сработали, когда люди пытались уехать из города и направиться в близлежащие районы за топливом и продовольствием, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на представителя военных. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

"Восемь гражданских лиц были убиты в результате взрыва нескольких наземных мин на западном въезде в Дерну", - отмечается в сообщении. Там же уточняется, что взрывы произошли возле муниципального стадиона.

Дерна была захвачена экстремистами более четырех лет назад и контролируется связанным с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) альянсом террористических группировок "Совет шуры моджахедов Дерны". 7 мая командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции против экстремистов в Дерне.