В Афганистане вновь произошел взрыв, пострадали военные
31 мая 2018 11:11 152
По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности пострадали при взрыве в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az.
Как сообщает телеканал Tolo News, автомобильная бомба взорвалась в четверг недалеко от полицейского участка. Чиновники сообщили, что район эвакуирован.
По данным агентства Пажвак, восемь сотрудников сил безопасности получили ранения.
В среду СМИ сообщили о взрыве и последовавшей за ним стрельбе у нового здания МВД в Кабуле. Неизвестные вооруженные люди вступили в перестрелку с силовиками. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще пять полицейских получили ранения.
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