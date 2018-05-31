Найден скелет человека, который почти спасся от извержения вулкана в Помпеях - ВИДЕО

Удивительную находку недавно обнаружили учёные, проводившие раскопки на месте древнеримского города Помпеи, расположенного недалеко от современного Неаполя, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Во время проведения раскопок, скелет 35-летнего мужчины, который, со слов археологов, пытался убежать во время извержения Везувия в 79 году н.э., был обнаружен под толстым слоем пепла и камней, в углублении, напоминающем древний фонтан.

По информации итальянских СМИ, житель Помпеи имел проблему с ногой и вероятно из за этого, находясь на улице, не смог покинуть опасного участка и угодил под валун, который буквально замуровал верхнюю часть туловища мужчины.

Как заявили участники раскопок, из за того, что за многие годы земля всё больше и больше засыпала скелет, воссоздать облик древнего человека, используя гипс, не представляется возможным.

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