В Польше разбился легкомоторный самолет
31 мая 2018 14:33 174
Два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета в Лодзинском воеводстве Польши, сообщил журналистам в четверг представитель государственной пожарной службы в Ловиче (город, входящий в воеводство) старший капитан Аркадиуш Маковский. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
По его данным, вероятнее всего, самолет разбился во время посадки.
"По прибытии на место врачи из команды скорой медицинской помощи констатировали смерть двух человек, предположительно мужчин, которые находились внутри разбитого самолета. В настоящее время мы ждем прибытие прокурора", - сказал Маковский.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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