В Ереване разогнали воровскую сходку - ВИДЕО

31 мая 2018 14:39

Сотрудники армянской полиции пресекли сходку "воров в законе" в одной из гостиниц Еревана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Участников сходки полицейские предупредили оставаться в стороне от проведения таких "мероприятий" в будущем.

В сообщении отмечается, что полиция будет держать в центре внимания людей, склонных к ведению подобного образа жизни. Для контроля за оперативной ситуацией будут осуществляться все необходимые в рамках закона действия.

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В Ереване разогнали сходку

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