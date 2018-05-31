В Ереване разогнали воровскую сходку - ВИДЕО
31 мая 2018 14:39 643
Сотрудники армянской полиции пресекли сходку "воров в законе" в одной из гостиниц Еревана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Участников сходки полицейские предупредили оставаться в стороне от проведения таких "мероприятий" в будущем.
В сообщении отмечается, что полиция будет держать в центре внимания людей, склонных к ведению подобного образа жизни. Для контроля за оперативной ситуацией будут осуществляться все необходимые в рамках закона действия.
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