В Польше разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета в Лодзинском воеводстве Польши, сообщил журналистам в четверг представитель государственной пожарной службы в Ловиче (город, входящий в воеводство) старший капитан Аркадиуш Маковский, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, вероятнее всего, самолет разбился во время посадки.

"По прибытии на место врачи из команды скорой медицинской помощи констатировали смерть двух человек, предположительно мужчин, которые находились внутри разбитого самолета. В настоящее время мы ждем прибытие прокурора", - сказал Маковский.

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