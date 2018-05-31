В США подъемный кран рухнул на жилые дома, есть пострадавшие - ВИДЕО

31 мая 2018 15:19

Подъемный кран рухнул на жилые дома в американском Лодерхилле (штат Флорида). Об этом сообщила в Twitter служба пожарной охраны города. Видеозапись опубликована на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Пострадали два человека. Экстренные службы призвали пешеходов и водителей пока держаться подальше от места происшествия. Причины падения не называются.

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Нажмите на видео для просмотра:
Подъемный кран упал на жилые дома в США

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