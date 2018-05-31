Водитель автомобиля наехал на сотрудника мойки - ВИДЕО

В Якутске на автомойке, которая расположена по улице Кальвица один из клиентов совершил наезд на сотрудника сервиса, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Видео опубликовал один из пользователей Сети. На кадрах видно, как водитель медленно едет на работника мойки, потом "сажает" мужчину на капот и продолжает движение. Заканчивается все тем, что автомобиль с мойщиком выезжает с территории автомойки через подъемные ворота.

Пользователи, которые комментировали видеозапись, разошлись во мнениях: одни считают, что наезд был совершен специально, другие - что случайно.

"Явно педали перепутал, управляя левой ногой", - написал один из пользователей.

"Хорошо, что там ворота, была бы бетонная стена - погиб бы", - прокомментировал запись другой.

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