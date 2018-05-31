Зидан рассказал почему уходит из "Реала" - ВИДЕО

31 мая 2018 16:47

Зинедин Зидан, главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" объявил сегодня об уходе с этого поста. Он признался, что рад быть частью этой истории, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

"То, что мы делаем - это просто сумасшествие. "Реал" должен продолжать выигрывать, команде нужны изменения", - сказал Зидан, поблагодарив президента за возможность работать в клубе.

Французский специалист был назначен главным наставником клуба в 2016 году. Он сменил на этом посту Рафаэля Бенитеса. Под руководством Зидана мадридский клуб стал чемпионом Испании и выиграл национальный Суперкубок.

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Зидан покинул пост главного тренера

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