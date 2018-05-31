Момент возгорания родильного отделения с младенцами попал на камеры - ВИДЕО

Ужасающий момент короткого замыкания, а затем пожара, был запечатлён видеокамерой 29 мая в роддоме города Гвалиор (штат Мадхья-Прадеш, Индия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По сообщениям индийских СМИ, в кабинете интенсивной терапии произошло короткое замыкание, после чего началось возгорание.

Младенец лежащий на столе и проходящий курс фототерапии, оказался в эпицентре пожара. Спустя несколько минут, когда огонь немного поутих, в кабинет зашла медсестра и отключила аппарат от питания. Затем она выбежала, чтобы выключить главный выключатель и вернувшись, погасила пламя при помощи огнетушителя. Позднее к ней присоединились другие сотрудники больницы и младенцев быстро перевели в безопасное место.

"Чудо, что дети не пострадали. Медсестра вовремя зашла и предотвратила трагедию. Мы писали несколько раз в администрацию больницы и ставили их в известность, что проводка в лечебнице старая и её нужно менять. Вот к каким последствиям привело бездействие чиновников", - заявил гравврач больницы в интервью местным журналистам.

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