США вводят с 1 июня пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики

Американская администрация вводит с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики.

Об этом сообщил в четверг на специальном брифинге для журналистов министр торговли США Уилбур Росс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как вы знаете, президент [США Дональд Трамп] ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий из довольно большого числа стран 23 марта. И когда он принял это решение, он также временно вывел из-под действия этих пошлин Южную Корею, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз и Канаду с Мексикой. Срок действия этих исключений истекает в полночь 31 мая", - заявил глава Минторга.

"Он [Трамп] принял решение в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом не продлевать действие данных исключений. Следовательно, в отношении них будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, начиная с сегодняшней полуночи", - сказал глава минторга.

При этом Росс заявил, что США намерены и дальше вести переговоры по пошлинам на импорт стали и алюминия с Канадой, Мексикой и Европейским союзом. "Мы ожидаем продолжения переговоров с Канадой, Мексикой и Европейской комиссией, чтобы добиться желаемых результатов. Но сейчас мы хотели бы увидеть их реакцию на сегодняшнее решение", - отметил он.