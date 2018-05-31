ЕС введет ответные пошлины на товары из США

Евросоюз приступит к спору с Вашингтоном в рамках ВТО в связи с решением США ввести пошлины на металлы, а также введет ответные пошлины на ряд товаров из США. Об этом заявил в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США не оставляют нам другого выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из США", - сказал он.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила, что Евросоюз намерен пропорционально ответить на торговые пошлины США.

"Теперь все прояснилось, ответ ЕС будет пропорциональным и в рамках ВТО, - заявила она. - Мы запустим процедуру урегулирования споров в ВТО, поскольку данные меры, очевидно, идут вразрез с установленными международными правилами. Мы также примем меры по перебалансировке и предпримем все необходимые шаги, чтобы защитить рынок ЕС от торговой диверсии, вызванной ограничениями со стороны США".

Мексика тоже заявила об ответных мерах.